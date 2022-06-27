Копы выписали сотни повесток посетителям клубов в Киеве: люди в соцсетях возмущены

Повестки вручили 219 мужчинам призывного возраста

В Киеве в ночь на 27 июня правоохранители устроили рейд по ночным клубам. Сотрудники полиции проверяли, соблюдают ли заведения комендантский час, а военный комиссар параллельно выписывал нарушителям повестки на службу в армии. В сети рейд копов подвергли критике.

Как говорится в сообщении Нацполиции, повестки получили 219 мужчин, а еще у 73 человек нашли наркотики и составили на них административные протоколы.

"Из всех проверенных в ночное время заведений, работали два и было выявлено 413 человек, нарушивших комендантское время. Среди этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", — сообщили правоохранители.

Полиция ловила нарушителей в ночных клубах столицы

Военный комиссар выписывал мужчинам призывного возраста повестки

Вызовы в военкомат получили 219 человек

Пользователи сети такие действия стражей порядка не оценили, ведь считают, что это выглядит как проявление тотального пренебрежения к военным, добровольно ушедших защищать Украину от российских оккупантов и отдающих свои жизни за родину. Также мужчины отметили, что эффективность призванных таким образом граждан на фронте крайне низка. Также вызвала возмущение информация об употреблении наркотиков теми, кто получил повестки в военкомат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на пляжах в Одессе патрульные полицейские вместе с военными устроили рейд с целью напомнить, что отдыхать на пляже запрещено. Злобным нарушителям выдавались повестки.