Копи виписали сотні повісток відвідувачам клубів в Києві: люди в соцмережах обурені
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Повістки вручили 219 чоловікам призовного віку
У Києві в ніч на 27 червня правоохоронці влаштували рейд нічними клубами. Співробітники поліції перевіряли, чи дотримуються заклади комендантської години, а військовий комісар паралельно виписував порушникам повістки на службу в армії. У мережі рейд копів розкритикували.
Як йдеться у повідомленні Нацполіції, повістки отримали 219 чоловіків, а ще у 73 осіб знайшли наркотики та склали на них адміністративні протоколи.
"З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З-поміж цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату", — повідомили правоохоронці.
Користувачі мережі такі дії правоохоронців не оцінили, адже вважають, що це виглядає як прояв тотальної зневаги до військових, які добровільно пішли захищати Україну від російських окупантів й віддають свої життя за батьківщину. Також чоловіки зазначили, що ефективність призваних у такий спосіб чоловіків на фронті вкрай низька. Також викликала обурення інформація про вживання наркотиків тими, хто отримав повістки у віськкомат.
Раніше "Телеграф" повідомляв, на пляжах в Одесі патрульні поліцейські разом із військовими влаштували рейд із метою нагадати, що відпочивати на пляжі заборонено. Злісним порушникам видавалися повістки.