Копи виписали сотні повісток відвідувачам клубів в Києві: люди в соцмережах обурені

Повістки вручили 219 чоловікам призовного віку

У Києві в ніч на 27 червня правоохоронці влаштували рейд нічними клубами. Співробітники поліції перевіряли, чи дотримуються заклади комендантської години, а військовий комісар паралельно виписував порушникам повістки на службу в армії. У мережі рейд копів розкритикували.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, повістки отримали 219 чоловіків, а ще у 73 осіб знайшли наркотики та склали на них адміністративні протоколи.

"З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З-поміж цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату", — повідомили правоохоронці.

Поліція ловила порушників у нічних клубах столиці

Військовий комісар виписував чоловікам призовного віку повістки

Виклики до військкомату отримали 219 осіб

Користувачі мережі такі дії правоохоронців не оцінили, адже вважають, що це виглядає як прояв тотальної зневаги до військових, які добровільно пішли захищати Україну від російських окупантів й віддають свої життя за батьківщину. Також чоловіки зазначили, що ефективність призваних у такий спосіб чоловіків на фронті вкрай низька. Також викликала обурення інформація про вживання наркотиків тими, хто отримав повістки у віськкомат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на пляжах в Одесі патрульні поліцейські разом із військовими влаштували рейд із метою нагадати, що відпочивати на пляжі заборонено. Злісним порушникам видавалися повістки.