В Одесі військові влаштували рейд пляжами: відпочивальникам вручали повістки (фото)

У поліції нагадали, що пляжі заміновані, проте люди продовжують приходити

На пляжах в Одесі патрульні поліцейські разом із військовими влаштували рейд із метою нагадати, що відпочивати на пляжі заборонено. Злісним порушникам видавалися повістки.

Як повідомляє УСІ, подібні перевірки поліцейські влаштовують регулярно, а за 13 червня, наприклад, було видано 27 повісток. Спікер патрульної поліції Одеської області Алла Марченко нагадала, що відпочинок на пляжі заборонено, оскільки узбережжя заміновано.

"Про це ми говоримо щодня, але бачимо, що люди ігнорують, наражають себе на небезпеку, приходять на море, приводять дітей", — сказала вона.

Марченко також зазначила, що згідно з розпорядженням Одеської ОВА відпочинок на дерев’яних настилах дозволено, проте виходити на пісок та плитку заборонено. Тому, каже вона, патрульні продовжать свою роботу, доки люди не підуть із небезпечної місцевості.

Як повідомлялося раніше, в Одесі нещодавно парочка зайнялася сексом прямо в одному із закладів на Трасі здоров’я, навіть попри те, що там вони були не одні. Після цього спікер Одеської ОВА Сергій Братущак заявив, що їм обом були вручені повістки у військкомат.

Пізніше виявилося, що чоловік є іноземцем, а жінка приїхала з іншої області, тому покарання для них замінили кримінальним провадженням. Тепер обом світить до 4 років в’язниці.