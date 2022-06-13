За секс не військкомат, а одразу в'язниця: історія парочки з Одеси прийняла несподіваний поворот

Пару звинуватили у грубому хуліганстві

Історія про пару, яка займалася сексом на трасі здоров'я в Одесі, отримала несподіване продовження. Чоловіку та жінці інкримінують хуліганство, за що загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Про це у понеділок, 13 червня, повідомила поліція Одеської області. З'ясувалося, що чоловік є громадянином іншої країни, а жінка — уродженка іншої області.

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"Дівчина з чоловіком у громадському місці в присутності людей задовольнили свої сексуальні бажання, чим вчинили грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом, поєднаним з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, проявом безсоромності та грубої непристойності", — зазначили у поліції.

За такі дії парі оголосили підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Варто зазначити, що за даними місцевих ЗМІ, чоловік виявився іноземцем. Є інформація, що ним міг бути Валерій Сидорович — засновник компанії "Двері Білорусі", однак офіційного підтвердження цього від уповноважених органів ще не було.

Додамо, що після резонансу з пікантним відео пари у ЗМІ повідомлялося, що нібито чоловіку та жінці вручили повістки у військкомат, направивши їх на медогляд. Про це повідомляв речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. Очевидно, що громадянство іншої країни не дало змоги призвати чоловіка до української армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи заборонено видавати повістки до військкоматів українцям у магазинах і на вулиці.