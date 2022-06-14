В Одессе военные устроили рейд по пляжам: отдыхающим вручали повестки (фото)

В полиции напомнили, что пляжи заминированы, однако люди все равно продолжают приходить

На пляжах в Одессе патрульные полицейские вместе с военными устроили рейд с целью напомнить, что отдыхать на пляже запрещено. Злостным нарушителям выдавались повестки.

Как сообщает УСИ, подобные проверки полицейские устраивают регулярно, а за 13 июня, например, было выдано 27 повесток. Спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко напомнила, что отдых на пляже запрещен, так как побережье заминировано.

"Об этом мы говорим ежедневно, но видим, что люди игнорируют, подвергают себя опасности, приходят на море, приводят детей", — сказала она.

Марченко также отметила, что согласно распоряжению Одесской ОВА отдых на деревянных настилах разрешен, однако выходить на песок и плитку запрещено. Поэтому, говорит она, патрульные продолжат свою работу, до тех пор, пока люди не уйдут с опасной местности.

Как сообщалось ранее, в Одессе недавно парочка занялась сексом прямо в одном из заведений на Трассе здоровья, даже несмотря на то, что в том месте они были не одни. После этого спикер Одесской ОВА Сергей Братущак заявил, что им обоим были вручены повестки в военкомат.

Позже оказалось, что мужчина является иностранцем, а женщина приехала из другой области, а потому наказание для них заменили уголовным производством. Теперь обоим светит до 4 лет тюрьмы.