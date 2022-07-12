Зеленский ответил на петицию о запрете обучения в школах во время войны: подробности

Президент дал ответ на петицию о переходе на дистанционное обучение в военное время

Украинцы за месяц смогли набрать нужное количество подписей под петицией о запрете очного обучения на всей территории нашей страны до окончания боевых действий и военного положения.

Соответствующая петиция размещена на сайте Офиса президента и уже получила ответ от главы государства Владимира Зеленского, по состоянию на 12 июля она набрала более 26 тысяч подписей.

Зеленский напомнил, что порядок проведения образовательного процесса определяет Верховная Рада, а реализовывает Кабмин, центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Кроме того, он напомнил, что согласно законодательству, субъекты образования имеют право самостоятельно решать организационные вопросы, включая и связанные с проведением учебного процесса. Зеленский добавил, что областные и Киевская городская военные администрации принимают решения о порядке проведения обучения исходя из ситуации с безопасностью.

"Учитывая это, я обратился к Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — сообщил президент.

Как сообщалось ранее, согласно информации Минобразования, с 1 сентября ученики вернутся за парты только в безопасных регионах и только в те школы, где есть обустроенное бомбоубежище. Если же оно способно вместить не всех учеников, то образовательный процесс будет проводиться по смешанной системе.