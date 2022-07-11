С 1 сентября в школах создадут отдельные классы для "дистанционки": что рекомендуют в МОН

Уроки в формате онлайн будут проводить для детей, родители которых против обучения офлайн

С 1 сентября украинские дети должны вернуться за парты и получать новые базовые знания в рамках нового учебного года. Из-за постоянной опасности представителями Министерства образования был подготовлен ряд нововведений (МОН), после обработки которых у школьников будет возможность вернуться за парты, ведь именно восстановление полноценного образовательного процесса и отказ от "дистанционки" являются важнейшей задачей ведомства. Учитывая нестабильную ситуацию в Украине, МОН дало рекомендации учебным заведениям создать классы, ученики которых будут учиться онлайн из-за нежелания родителей отправлять малышей в школу.

Соответствующую информацию обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет во время своего выступления в эфире программы "Утро с Украиной". По словам украинского чиновника, именно безопасность всех участников образовательного процесса является главным приоритетом МОН.

"Мы рекомендуем каждой школе или общине создавать параллели, в которых будет происходить онлайн-обучение. Таким образом дети не будут отлучены от образовательного процесса, если родители опасаются режима офлайн. Еще раз подчеркиваю, что безопасность – наш главный приоритет. Образовательный процесс будет формироваться исключительно с учетом ситуации безопасности в каждом населенном пункте", – пояснил Шкарлет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Министерстве образования подробно рассказали украинцам, каким образом будет проходить учебный процесс в Украине с 1 сентября.

Также напомним, что в Украине зарегистрировали петицию с просьбой к власти пересмотреть вероятность возвращения учащихся в "дистанционку".