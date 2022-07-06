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В Украине поддержали петицию насчет обучения в школах во время войны: в чем ее суть

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинских школьников хотят вернуть осенью за парты, но будет ли это просто Новость обновлена 06 июля 2022, 10:52
Украинских школьников хотят вернуть осенью за парты, но будет ли это просто

Украинцы возмущены желанием властей отправить детей в потенциально опасные объекты

В Украине многие граждане недовольны решением властей восстановить осенью офлайн-режим обучения для школьников. Часть людей считает, что активные бои вряд ли прекратятся до этого времени, а, значит, школы превратятся в удобные мишени для ракетных ударов российских военнослужащих. Поэтому к президенту Владимиру Зеленского было создано обращение, дабы данный вопрос был пересмотрен насчет возвращения к онлайн-учебе.

Подобная петиция расположена на официальном сайте главы государства и уже набрала необходимые 25 тысяч голосов. Её автором стала Мария Горшенева, которая считает желание чиновников отправить детей осенью за парты "больным".

Украинка напомнила, что в стране на данный момент уничтожено порядка 20% учебных заведений, среди которых школы и детсадики. Это значит, что оккупантам все равно, куда стрелять и кого убивать.

Запрет офлайн-обучения в Украине на время войны
Петицию подписали почти 26 тысяч украинцев

Вместе с этим не в каждой школе найдется бомбоубежище или хотя бы банальные удобные пути для эвакуации учеников. В детсадах есть своя проблема — нехватка персонала, когда на 15 маленьких детей приходится только 1 воспитатель. По мнению Марии Горшеневой, это не является нормальной "пропорцией" для ответственности за чью-то жизнь.

Также ее интересует, как дети собираются учиться под постоянным эмоциональным напряжением и во время длительных тревог. Отдельно женщина упомянула многих эвакуировавшихся за границу, среди которых есть и дети школьного возраста. Многие из них хотели бы продолжить обучение в Украине, а для этого существует пока лишь один адекватный способ — онлайн-уроки.

"Напоследок хочу спросить: что вы делаете? Чье это больное желание — увидеть, как ребенок бежит в или из школы под воздушную тревогу?" — завершила риторическим вопросом свою петицию женщина.

Добавим, что нужное количество голосов обращение к президенту набрало меньше, чем за месяц. К тому же, петицию до сих пор продолжают подписывать другие украинцы. Её статус на данный момент звучит как "находится на рассмотрении".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине должен стартовать новый учебный год. Подчеркнем, что в нынешних условиях даты для школьников и студентов слегка отличаются.

Теги:
#Школа #Война #Учебный год #Петиция #Учеба