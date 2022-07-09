Обучение в условиях войны: в Минобразования объяснили, кто будет выбирать формат обучения с 1 сентября

Украинским родителям разрешат выбирать между очной и заочной учебой

В Украине с 1 сентября начинается новый учебный год. В результате в стране Министерство образования подготовило ряд нововведений, которые должны проработать учебные заведения, чтобы дети имели возможность вернуться за парты. Именно полноценное восстановление образовательного процесса в офлайн-формате является главной задачей ведомства и руководства школ. Однако, заставлять родителей отправлять малышей в учебные учреждения не будут. За ними остается право самостоятельно выбирать для своего ребенка формат, в рамках которого он будет получать базовые знания.

Соответствующую информацию, опровергая опасения и критику украинцев по поводу обязательного очного обучения, прокомментировал министр образования и науки Денис Шкарлет. По его словам, приказа о возобновлении учебного процесса в стране исключительно в режиме офлайн не существует.

"Мы четко понимаем, что не все школы выйдут на традиционное обучение. Мы максимально стремимся это сделать и создать все необходимые условия, однако безопасность участников образовательного процесса остается на первом месте. Ни один ребенок не будет отчислен из школы за выбранную родителями форму обучения", — объяснил украинский чиновник.

Министр также отметил, что в текущем году подготовку каждого региона страны к старту нового учебного года будут проводить до 18-20 августа, ведь прогнозировать ситуацию с безопасностью даже в отдельных населенных пунктах пока невозможно. А именно четкая уверенность, что в случае обстрелов со стороны россии дети и персонал школ будут в безопасности — главная цель правительства.

Шкарлет добавил, что сейчас прорабатывается карта учебных заведений и укрытий, в которых будут находиться участники образовательного процесса, если возникнет угроза. Учебным заведениям, укрытия которых не рассчитаны на всех, было предложено внедрить смешанную форму обучения.

По словам министра, родители имеют полное право самостоятельно выбирать режим обучения для своих детей.

"Мы рекомендуем каждой школе или общине создавать параллели, в которых будет происходить онлайн-обучение. Таким образом дети не будут отлучены от образовательного процесса, если родители опасаются режима офлайн", — пояснил он, отметив, что сейчас мнения родителей о формате разделяются.

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Напоследок Сергей Шкарлет отметил, что организация обучения в традиционном формате остается приоритетом даже учитывая войну в стране, однако это будет осуществлено исключительно в условиях комфорта и безопасности как школьников, так и работников учебных учреждений.

"Офлайн – это социализация и символ того, что даже во время войны Украина продолжает образование и формирует будущее", – добавил министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минобразования подробно рассказали, как будет проходить учебный процесс в Украине с 1 сентября и объяснили, какие требования выдвинули к руководителям навальных заведений.