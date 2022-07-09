Навчання в умовах війни: в Міносвіти пояснили, хто обиратиме формат навчання з 1 вересня

Українським батькам дозволять обирати між очним та заочним навчанням

В Україні з 1 вересня починається новий навчальний рік. Через війну в країні Міністерство освіти підготувало низку нововведень, які мають опрацювати навчальні заклади, аби діти мали можливість повернутися за парти. Саме повноцінне відновлення освітнього процесу в офлайн-форматі є головним завданням відомства та керівництва шкіл. Проте, примушувати батьків відправляти малечу до навчальних закладів не будуть. За ними залишається право самостійно обирати для своєї дитини форму, за якою вона отримуватиме базові знання.

Відповідну інформацію, спростовуючи побоювання та критику українців щодо обов'язкового очного навчання, прокоментував міністр освіти і науки Денис Шкарлет. За його словами, наказу стосовно відновлення навчального процесу в країні виключно в режимі офлайн не існує.

"Ми чітко розуміємо, що не всі школи вийдуть на традиційне навчання. Ми максимально прагнемо це зробити та створити всі необхідні умови, проте безпека учасників освітнього процесу залишається на першому місці. Жодна дитина не буде відрахована зі школи за обрану батьками форму навчання", – пояснив український чиновник.

Міністр також відзначив, що у поточному році підготовку кожного регіону країни до старту нового навчального року проводитимуть до 18-20 серпня, адже прогнозувати безпекову ситуацію навіть в окремих населених пунктах наразі є неможливим. А саме чітка впевненість, що у випадку обстрілу з боку росії діти та персонал шкіл будуть у безпеці — головна мета уряду.

Шкарлет додав, що зараз опрацьовується мапа закладів освіти та укриттів, в яких знаходитимуться учасники освітнього процесу, якщо виникне загроза. Закладам освіти, укриття яких не розраховані на всіх учасників освітнього процесу, було запропоновано впровадити змінну форму навчання.

За словами міністра, батьки мають повне право самостійно обирати режим навчання для своїх дітей.

"Ми рекомендуємо кожній школі або громаді створювати паралелі, у яких відбуватиметься онлайн-навчання. У такий спосіб діти не будуть відлучені від освітнього процесу, якщо батьки побоюються режиму офлайн", – пояснив він, зазначивши, що наразі думки батьків щодо формату розділяються.

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Наостанок Сергій Шкарлет наголосив, що організація навчання в традиційному форматі залишається пріоритетом навіть враховуючи війну в країні, проте це буде здійснено виключно в умовах комфорту та безпеки як школярів, так і працівників закладів освіти.

"Офлайн – це соціалізація та символ того, що навіть під час війни Україна продовжує освіту та формує майбутнє", – додав міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міносвіти детально розповіли, яким чином проходитиме навчальний процес в Україні з 1 вересня та пояснили, які вимоги висунули до керівників навальних закладів.