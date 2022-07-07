Офлайн чи онлайн? До чого готуватися школярикам у новому навчальному році

Навчальний рік у більшості шкіл, університетів та закладів професійно-технічної освіти розпочнеться у режимі офлайн

З 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік, проте повернення дітей до навчання наразі є досить непростим завданням, адже близько 20% українських територій наразі перебувають під окупацією росії, а інші систематично піддаються потужним обстрілам ворога. Багато навчальних закладів в країні були зруйновані, тож уряд стоїть перед важким завданням, вирішуючи, як надалі продовжувати навчання в країні та куди відправляти близько 400 тисяч першачків, які цього року повинні вперше відвідати школу.

Як пише 24 каналу, як Кабінет міністрів, так і президент Володимир Зеленський наполягають на тому, що навчання з 1 вересня відновилося у повноцінному русі. Тобто учні повинні забути про "дистанційку" та повернутися за парти, при цьому батьки виступають проти, адже вважають, що це вкрай небезпечно, враховуючи постійні обстріли з боку росії.

"Дистанційка"

Коли в Україні почалися потужні бойові дії, в школах запровадили навчання-офлайн, адже саме українські школи і дитсадки стали найулюбленішими цілями росіян. На щастя освітній процес не зупинився і педагоги навчали діток в онлайн-режимі.

Дистанційне навчання у ZOOM стало вимушеним, але єдиним можливим кроком повністю не відмовлятися від отримання знань. Зазвичай, його результати не обговорюють, проте бажання повернути малечу за парти говорить само за себе.

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Офлайн-навчання

Головна вимога повернення дітей за парти — це їх повна безпека під час навчального процесу. Як відомо, цим планують займатися представники "Служби порятунку", а також військово-цивільні адміністрації населених пунктів. Крім того, планується розробка індивідуального до кожного навчального закладу.

З 1 вересня навчальний рік планують розпочати в очному режимі для більшості шкіл. Враховуючи те, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання діти не зможуть, там вимушено подовжать "дистанційку".

Так само освітній процес українських школяриків відбуватиметься і на тимчасово окупованих територіях.

Класи плануються по 30 осіб, у прифронтових районах – не більше як 20, щоб дітей у разі повітряної тривоги чи іншої загрози можна було швидко евакуювати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці не готові повертати своїх дітей навчатися у школи, адже вважають їх потенційно небезпечними об'єктами через війну з росією, тож зареєстрували петицію з проханням до влади переглянути ймовірність повернення учнів до "дистанційки".