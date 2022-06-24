У Кабміні сказали, коли навчальний рік розпочнеться у школах, і коли – у ВНЗ

В регіонах, де йдуть бойові дії, школярі та студенти працюватимуть онлайн

Кабінет міністрів рекомендував розпочати навчальний рік у школах з 1 вересня, а у вищих навчальних закладах (за винятком першокурсників) — з 15 серпня.

Про це у п'ятницю, 24 червня, йшлося на засіданні Уряду. При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми навчання.

"Навчальний рік (у школах — ред.) розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов'язане з безпекою наших дітей", — повідомив голова Кабміну.

А от в університетах навчальних рік пропонують починати з 15 серпня для студентів 2-го курсу й вище. Першокурсники, традиційно, вийдуть на навчання з 1 вересня.

Зрозуміло, що з огляду на безпекову ситуацію, на прифронтових та тимчасово окупованих територіях повернутися до очного навчання поки неможливо, тому там школярі та студенти працюватимуть в онлайн-форматі.

У Кабміні закликали Міносвіти, МВС, Мінрегіон та обласні військові адміністрації забезпечити довезення дітей до шкіл та організувати безпеку у закладах освіти. А органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до укриттів та уроки безпеки, а також створити у таких місцях всі умови для перебування та навчання.

Протоколи безпеки, за словами прем'єра, має завершити найближчим часом й надати ДСНС, а обов'язок місцевої влади — затвердити їх та довести до відома учнів та батьків.

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