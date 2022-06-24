В Кабмине сказали, когда учебный год начнется в школах, и когда – в вузах

В регионах, где идут боевые действия, школьники и студенты будут работать онлайн

Кабинет министров рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября, а в высших учебных заведениях (за исключением первокурсников) – с 15 августа.

Об этом в пятницу, 24 июня, шла речь на заседании Правительства. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что местные власти должны проработать весь организационный процесс и очной, и смешанной формы обучения.

"Учебный год (в школах — ред.) начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей", — сообщил глава Кабмина.

А вот в университетах учебных год предлагают начинать с 15 августа для студентов 2-го курса и выше. Первокурсники, традиционно, выйдут на обучение с 1 сентября.

Понятно, что ввиду ситуации безопасности, на прифронтовых и временно оккупированных территориях вернуться к очной учебе пока невозможно, поэтому там школьники и студенты будут работать в онлайн-формате.

В Кабмине призвали Минобразования, МВД, Минрегион и областные военные администрации обеспечить довоз детей в школы и обеспечить безопасность в учебных заведениях. А органы местного самоуправления должны организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в укрытия и уроки безопасности, а также создать в таких местах все условия для пребывания и обучения.

Протоколы безопасности, по словам премьера, должны завершить в ближайшее время и предоставить сотрудники ГСЧС, а обязанность местных властей — утвердить их и сообщить ученикам и родителям.

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