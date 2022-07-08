На українських школярів чекають важливі зміни: чого чекати з 1 вересня

Для проведення навчання в очній формі, школа має бути оснащена безпечними укриттями для усіх учнів і персоналу

З 1 вересня в Україні розпочнеться новий навчальний рік, який триватиме до 30 червня 2023 року. В областях, де безпекова ситуація дозволяє відправляти дітей на офлайн-навчання, малеча знову повернеться за парти, а от на тимчасово окупованих територіях, де триватимуть запеклі бойові дії з росіянами, уроки для школярів проводитимуть дистанційно.

Як повідомили у Міністерство освіти і науки, головним пріоритетом для повного відновлення навчального процесу у населених пунктах України є наявність безпечних укриттів, куди можна розмістити персонал навчального закладу і усіх учнів.

Якщо ж бомбосховища не спроможні вмістити всіх, то навчальний заклад вимушено повинен розробити змішану форму навчання, яка включатиме в себе можливість проводити уроки як за "дистанційкою", так і офлайн. Також розглядається ймовірність вести лекції або теоретичні заняття в онлайн-режимі, а практичні – безпосередньо в школах.

У МОН наголошують, що проводити заняття для школяриків, які навчаються у початкових класах, планують переважно офлайн, проте залишають можливість змінювати її впродовж навчального року залежно від ситуації.

Для особливих діток, які мають вади слуху чи зору, навчальні заклади зобов'яжуть додатково перевірити доступність системи сповіщення.

Школи, які навчатимуть дітей офлайн, також планують частково підготувати: позначать у класах і на коридорах шляхи для евакуації. Крім того, укриття також повинні бути облаштовані: там має знаходитися достатній запас води та медикаментів, а також під'єднаний Wi-Fi для проведення занять в разі довготривалого перебування там персоналу і школярів.

Крім того, персонал в обов'язковому порядку має пройти навчання з надання домедичної допомоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як буде проходити навчальний процес школяриків упродовж 2022-2023 навчального року та детально розповідав, чи варто дітям готуватися до офлайн-занять.