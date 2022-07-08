Украинских школьников ждут важные изменения: чего ждать с 1 сентября

Для проведения обучения в очной форме школа должна быть оснащена безопасными укрытиями для всех учащихся и персонала.

С 1 сентября в Украине начнется новый учебный год, который продлится до 30 июня 2023 года. В областях, где ситуация по безопасности позволяет отправлять детей на офлайн-обучение, малыши снова вернутся за парты, а вот на временно оккупированных территориях, где будут продолжаться ожесточенные боевые действия с россиянами, уроки для школьников будут проводить дистанционно.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, главным приоритетом для полного возобновления учебного процесса в населенных пунктах Украины является наличие безопасных укрытий, на которые можно разместить персонал учебного заведения и всех учащихся.

Если же бомбоубежища не способны вместить всех, то учебное заведение вынуждено разработать смешанную форму обучения, которая будет включать в себя возможность проводить уроки как по "дистанционке", так и офлайн. Также рассматривается вероятность вести лекции или теоретические занятия в онлайн-режиме, а практические – непосредственно в школах.

В МОН подчеркивают, что проводить занятия для школьников, которые учатся в начальных классах, планируют преимущественно офлайн, однако оставляют возможность менять ее в течение учебного года в зависимости от ситуации.

Для особенных деток, имеющих недостатки слуха или зрения, учебные заведения обязуют дополнительно проверить доступность системы оповещения.

Школы, которые будут обучать детей офлайн, также планируют частично подготовить: отметят в классах и коридорах пути для эвакуации. Кроме того, укрытия также должны быть обустроены: там должен быть достаточный запас воды и медикаментов, а также подключен Wi-Fi для проведения занятий в случае длительного пребывания там персонала и школьников.

Кроме того, персонал в обязательном порядке должен пройти обучение по оказанию медицинской помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, как будет проходить учебный процесс школьников в течение 2022-2023 учебного года и подробно рассказывал, стоит ли детям готовиться к оффлайн-занятиям.