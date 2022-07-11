З 1 вересня у школах створять окремі класи для "дистанційки": що рекомендують у МОН

Уроки у форматі онлайн будуть проводити для дітей, батьки яких проти навчання офлайн

З 1 вересня українські діти мають повернутися за парти та отримувати нові базові знання в рамках нового навчального року. Через постійну небезпеку представниками Міністерства освіти було підготовано низку нововведень (МОН), після опрацювання яких школярі матимуть можливість повернутися за парти, адже саме відновлення повноцінного освітнього процесу та відмова від "дистанційки" є найважливішим завданням відомства. Враховуючи нестабільну безпекову ситуацію в Україні, МОН дало рекомендації навчальним закладам створити класи, учні яких вчитимуться онлайн через небажання батьків відправляти малечу до школи.

Відповідну інформацію оприлюднив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час свого виступу в ефірі програми "Ранок з Україною". За словами українського чиновника, саме безпека усіх учасників освітнього процесу є головним пріоритетом МОН

"Ми рекомендуємо кожній школі або громаді створювати паралелі, у яких відбуватиметься онлайн-навчання. У такий спосіб діти не будуть відлучені від освітнього процесу, якщо батьки побоюються режиму офлайн. Вкотре наголошую, що безпека – наш головний пріоритет. Освітній процес буде формуватися виключно з урахуванням безпекової ситуації в кожному населеному пункті", – пояснив Шкарлет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Міністерстві освіти детально розповіли українцям, яким чином проходитиме навчальний процес в Україні з 1 вересня.

Також нагадаємо, що в Україні зареєстрували петицію з проханням до влади переглянути ймовірність повернення учнів до "дистанційки".