Зеленський відповів на петицію про заборону навчання у школах під час війни: подробиці

Президент дав відповідь на петицію про перехід на дистанційне навчання у воєнний час

Українці за місяць змогли набрати необхідну кількість підписів під петицією про заборону очного навчання на всій території нашої країни до закінчення бойових дій та воєнного стану.

Відповідна петиція розміщена на сайті Офісу президента і вже отримала відповідь від глави держави Володимира Зеленського, станом на 12 липня вона набрала понад 26 тисяч підписів.

Зеленський нагадав, що порядок проведення освітнього процесу визначає Верховна Рада, а реалізовує Кабмін, центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Крім того, він нагадав, що згідно із законодавством суб’єкти освіти мають право самостійно розв'язувати організаційні питання, включаючи й пов’язані з проведенням навчального процесу. Зеленський додав, що обласні та Київська міська військова адміністрація приймає рішення про порядок проведення навчання виходячи із ситуації з безпекою.

"З огляду на це я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", — повідомив президент.

Як повідомлялося раніше, згідно з інформацією Міносвіти, з 1 вересня учні повернуться за парти лише у безпечних регіонах і лише до тих шкіл, де є облаштований бомбосховищ. Якщо воно здатне вмістити не всіх учнів, то освітній процес буде проводитися за змішаною системою.