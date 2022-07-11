Полицейские раздают повестки на блокпостах и пляжах – в МВД объяснили, почему

Сейчас более 3 миллионов украинцев состоят на учете не по месту жительства

Пока в Украине разгорается новый скандал вокруг спорного законопроекта об ограничении прав военнообязанных, на блокпостах, пляжах и улицах украинских городов продолжается раздача повесток в военкоматы. Как объяснил министр внутренних дел Денис Монастырский, это не только не противоречит законодательству, но и направлено на пользу ВСУ.

Как пишет "Слово и дело", в эфире общенационального телемарафона Монастырский пояснил, что полиция, раздавая повестки, действует по просьбе военных. Он также сообщил, что в настоящее время в Украине более 3 миллионов человек находятся на военном учете не по месту жительства.

Министр напомнил, что закон требует от военнообязанных украинцев по требованию ВСУ становиться на военный учет. При этом президент Владимир Зеленский настаивает, что для граждан должна сохраняться свобода передвижения внутри страны. Поэтому Монастырский призвал украинцев к сознательной позиции касательно взятия на военный учет.

Читайте также: Категория Украина Мобилизация в Украине: с какими болезнями не берут в армию в военное время В Украине есть большой список болезней, с которыми в ряды ВСУ не берут

Как сообщал Телеграф, 5 июля от различных государственных руководящих структур прозвучали заявления о том, что военнообязанным украинцам необходимо будет брать разрешение в военкомате, чтобы выехать куда-то на территории Украины. Мол, эта норма существует еще с 1992 года, однако до сих пор в ней не было необходимости. Разразился скандал, власти обвиняли в нарушении прав граждан. В конце концов, в ситуацию вмешался президент Зеленский, который попросил Минобороны и Генштаб не принимать подобных решений без его участия.