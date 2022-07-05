Зеленский вмешался в ситуацию с нашумевшим решением Генштаба ВСУ (видео)
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Глава государства обещал разобраться
Во вторник, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение военных ограничить свободу передвижения по Украине военнообязанным мужчинам.
На YouTube-канале "Офіс Президента України" появилось соответствующее видеообращение главы государства.
Зеленский отметил, что данное решение приняли без его ведома.
"Сегодня в обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.
Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов… Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений", — заявил Зеленский.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный немного прояснил ситуацию с разрешениями для перемещения мужчин по Украине. Чуть позже в Генеральном штабе ВСУ уточнили, в каких случаях такое разрешение понадобится мужчинам.