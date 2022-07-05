Ограничения для мужчин на поездки по стране: кому точно нужно брать справку

Граждан призывают самостоятельно явиться в центры комплектования

На фоне последних новостей о запрете мужчинам призывного возраста выезжать за пределы города прописки без справки из военкомата, в Генеральном штабе ВСУ решили объяснить, в каких случаях такой документ понадобится мужчинам.

Об этом в эфире телемарафона во вторник, 5 июля, говорил полковник Генштаба Александр Хлись.

По его словам, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и бежать в другие регионы от обстрелов. Было много потерявших документы. Поэтому власти на тот момент решили не применять норму о том, что военнообязанные должны сниматься с учета в родном городе и становиться заново в новом, где мужчины планировали жить длительное время.

Теперь Генштаб стремится восстановить военный учет на подконтрольных Украине территориях, поэтому военкоматам необходимо уточнить данные призывников. Именно для этого граждан просят явиться в центры комплектованием и возобновиться на учет, если это не было сделано. Государству это необходимо для коррекции объемов призыва мобилизационных ресурсов.

Кому нужно брать справку для поездок по Украине

Как отметили в Генштабе, если военнообязанный перемещается в пределах области, справка ему не нужна. Если выезжает за пределы области, нужно прибыть к руководителю ТЦК, уточнить данные и получить разрешение. Разрешение будет действовать 30 суток, в дальнейшем можно снова прибыть в ТЦК и получить новое разрешение.

Пока что получение такой справки невозможно в "Дие" из-за ограничения доступа к реестрам, добавил Александр Хлысь.

Напомним, что "Телеграф" собрал последние заявления представителей оборонных ведомств и властей по поводу ограничений поездок для призывников и военнообязанных.