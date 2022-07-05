Укр

Суд отдал все имущество Компартии Украины государству: подробности

Автор
Вита Дубовик
Дата публикации
Читати українською
Автор
140
В Украине запрещена деятельность пророссийских партий Новость обновлена 05 июля 2022, 17:45
В Украине запрещена деятельность пророссийских партий

Коммунистическая партия Украины окончательно под запретом – решение суда

Во вторник, 5 июля, коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда вынесла решение о деятельности Коммунистической партии на территории Украины. Хотя раньше ее деятельность вместе с рядом других политических партий запретили законом.

Как говорится в сообщении суда, исковые требования Министерства юстиции Украины удовлетворены, деятельность партии запрещена.

"Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", — отмечают в суде.

Напомним, что еще раньше, в марте, решением СНБО была запрещена деятельность 11 пророссийских партий :

  • "Оппозиционная платформа — при жизни" (ОПЗЖ);
  • "Партия Шария";
  • "НАШИ";
  • "Оппозиционный блок";
  • "Левая оппозиция";
  • "Союз левых сил";
  • "Государство";
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
  • "Социалистическая партия Украины";
  • партия "Социалисты";
  • "Блок Владимира Сальдо".

Впервые деятельность Коммунистической партии Украины суд запретил в декабре 2015 года. Тогда этот процесс проходил в рамках исполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики". Тогда представители партии оспорили это решение. Их апелляция занимала более 300 страниц.

Рассмотрение дела продолжалось в судах разных инстанций до сих пор. Согласно украинскому законодательству решение апелляционного суда вступает в силу с момента провозглашения. Однако это не лишает представителей партии возможности обратиться в Кассационный суд.

Теги:
#Коммунистическая символика #Апелляционный суд #Запрет партии