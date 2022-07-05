Суд отдал все имущество Компартии Украины государству: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 140
Коммунистическая партия Украины окончательно под запретом – решение суда
Во вторник, 5 июля, коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда вынесла решение о деятельности Коммунистической партии на территории Украины. Хотя раньше ее деятельность вместе с рядом других политических партий запретили законом.
Как говорится в сообщении суда, исковые требования Министерства юстиции Украины удовлетворены, деятельность партии запрещена.
"Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", — отмечают в суде.
Напомним, что еще раньше, в марте, решением СНБО была запрещена деятельность 11 пророссийских партий :
- "Оппозиционная платформа — при жизни" (ОПЗЖ);
- "Партия Шария";
- "НАШИ";
- "Оппозиционный блок";
- "Левая оппозиция";
- "Союз левых сил";
- "Государство";
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- "Социалистическая партия Украины";
- партия "Социалисты";
- "Блок Владимира Сальдо".
Впервые деятельность Коммунистической партии Украины суд запретил в декабре 2015 года. Тогда этот процесс проходил в рамках исполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики". Тогда представители партии оспорили это решение. Их апелляция занимала более 300 страниц.
Рассмотрение дела продолжалось в судах разных инстанций до сих пор. Согласно украинскому законодательству решение апелляционного суда вступает в силу с момента провозглашения. Однако это не лишает представителей партии возможности обратиться в Кассационный суд.