Суд отдал все имущество Компартии Украины государству: подробности

Коммунистическая партия Украины окончательно под запретом – решение суда

Во вторник, 5 июля, коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда вынесла решение о деятельности Коммунистической партии на территории Украины. Хотя раньше ее деятельность вместе с рядом других политических партий запретили законом.

Как говорится в сообщении суда, исковые требования Министерства юстиции Украины удовлетворены, деятельность партии запрещена.

"Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", — отмечают в суде.

Напомним, что еще раньше, в марте, решением СНБО была запрещена деятельность 11 пророссийских партий :

"Оппозиционная платформа — при жизни" (ОПЗЖ);

"Партия Шария";

"НАШИ";

"Оппозиционный блок";

"Левая оппозиция";

"Союз левых сил";

"Государство";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины";

партия "Социалисты";

"Блок Владимира Сальдо".

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Впервые деятельность Коммунистической партии Украины суд запретил в декабре 2015 года. Тогда этот процесс проходил в рамках исполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики". Тогда представители партии оспорили это решение. Их апелляция занимала более 300 страниц.

Рассмотрение дела продолжалось в судах разных инстанций до сих пор. Согласно украинскому законодательству решение апелляционного суда вступает в силу с момента провозглашения. Однако это не лишает представителей партии возможности обратиться в Кассационный суд.