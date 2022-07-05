Суд віддав все майно Компартії України державі: подробиці
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Комуністична партія України остаточно під забороною — рішення суду
У вівторок, 5 липня, колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду винесла рішення щодо діяльності Комуністичної партії на території України. Хоча раніше її діяльність разом з низкою інших політичних партій заборонили законом.
Як йдеться у повідомленні суду, позовні вимоги Міністерства юстиції України задоволені діяльність партії заборонена.
"Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", — зазначають в суді.
Нагадаємо, що ще раніше, у березні, рішенням РНБО було заборонено діяльність 11 проросійських партій:
- "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ);
- "Партія Шарія";
- "НАШІ";
- "Опозиційний блок";
- "Ліва опозиція";
- "Союз лівих сил";
- "Держава";
- "Прогресивна соціалістична партія України";
- "Соціалістична партія України";
- партія "Соціалісти";
- "Блок Володимира Сальдо".
Вперше діяльність Комуністичної партії України суд заборонив ще у грудні 2015 року. Тоді цей процес відбувався в рамках виконання Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки". Тоді представники партії оскаржили це рішення. Їх апеляція займала понад 300 сторінок.
Розгляд справи тривав в судах різних інстанцій до цього часу. Згідно з українським законодавством рішення апеляційного суду набуває чинності з моменту проголошення. Однак це не позбавляє представників партії можливості звернутися до Касаційного суду.