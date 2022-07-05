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Суд віддав все майно Компартії України державі: подробиці

Автор
Віта Дубовик
Дата публікації
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В Україні заборонена діяльність проросійських партій Новина оновлена 05 липня 2022, 17:45
В Україні заборонена діяльність проросійських партій

Комуністична партія України остаточно під забороною — рішення суду

У вівторок, 5 липня, колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду винесла рішення щодо діяльності Комуністичної партії на території України. Хоча раніше її діяльність разом з низкою інших політичних партій заборонили законом.

Як йдеться у повідомленні суду, позовні вимоги Міністерства юстиції України задоволені діяльність партії заборонена.

"Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", — зазначають в суді.

Нагадаємо, що ще раніше, у березні, рішенням РНБО було заборонено діяльність 11 проросійських партій:

  • "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ);
  • "Партія Шарія";
  • "НАШІ";
  • "Опозиційний блок";
  • "Ліва опозиція";
  • "Союз лівих сил";
  • "Держава";
  • "Прогресивна соціалістична партія України";
  • "Соціалістична партія України";
  • партія "Соціалісти";
  • "Блок Володимира Сальдо".

Вперше діяльність Комуністичної партії України суд заборонив ще у грудні 2015 року. Тоді цей процес відбувався в рамках виконання Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки". Тоді представники партії оскаржили це рішення. Їх апеляція займала понад 300 сторінок.

Розгляд справи тривав в судах різних інстанцій до цього часу. Згідно з українським законодавством рішення апеляційного суду набуває чинності з моменту проголошення. Однак це не позбавляє представників партії можливості звернутися до Касаційного суду.

Теги:
#Комуністична символіка #Апеляційний суд #Заборона партії