Украина подала заявку на вступление в крупную международную организацию: подробности

Украина активно работает над привлечением международных средств и опыта для восстановления государства

Премьер-министр Денис Шмигаль передал заявку на вступление Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития. Произошло это на конференции в швейцарском Лугано, где обсуждается План восстановления Украины.

"Текущая поддержка, предстоящая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине — сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", — подчеркнул Шмигаль.

Организация экономического сотрудничества и развития объединяет 37 наиболее экономически развитых стран мира. Это консультативный орган, помогающий правительствам определить стратегии в решении глобальных проблем и подписывать соглашения между странами.

Ранее ОЭСР создал координационный офис поддержки Украины.

По словам генсека организации Матиас Корманн, подход ОЭСР по отношению к Украине опирается на следующие принципы: лидерство Украины в процессе восстановления, сотрудничество и координация всех международных партнеров на основе лучших практик, оценок и стандартов, обмен опытом и управление финансами.

"Понятно, что будет огромная потребность в инвестициях в инфраструктуру, огромная потребность в финансах, управлении ими в соответствии с скоординированным планом действий", — сказал Корманн.

Комментируя поданную заявку на вступление в ОЭСР, Денис Шмигаль отметил, что надеется на скорейшее присоединение к организации.

"Украина разделяет все цели и ценности Организации и стремится присоединиться к ней как можно быстрее. Членство Украины в ОЭСР является одним из краеугольных камней успешного восстановления и развития Украины", — сказал премьер-министр.

Напомним, что накануне поездки в Швейцарию Офис президента поссорился с премьером Шмыгалем из-за состава делегации.