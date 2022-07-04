Послевоенное восстановление Украины будет стоить 750 миллиардов: в Швейцарии представлен план

План восстановления рассчитан на следующее десятилетие

На конференции в швейцарском Лугано, из-за которой в Офисе президента возник конфликт с премьером Денисом Шмыгалем, был представлен план послевоенного восстановления Украины на сумму более 750 млрд долларов. В него включили 850 проектов.

Подробная информация о Плане восстановления Украины доступна на соответствующем сайте по ссылке.

В презентации шла речь о том, что план рассчитан на 10 лет (с 2023 по 2032) — его планируют разделить на две волны. Во время первой в 2023-2025 годах власти Украины хотят воплотить 580 проектов, на которые понадобится 250 миллиардов долларов.

Вторая волна будет стоить 400 миллиардов долларов, однако проектов во время нее будет воплощено гораздо меньше. При этом прогнозируется, что экономика Украины будет благодаря им расти на 7% ежегодно.

Какие проекты предлагаются в Плане восстановления Украины

Больше всего средств, согласно Плану, пойдет на восстановление и модернизацию жилья и инфраструктуры регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии — на это понадобится 150-250 миллиардов долларов.

Еще 120-150 миллиардов долларов уйдет на интеграцию логистики с Европейским Союзом. А на энергетическую независимость и зеленый курс понадобится 150 миллиардов долларов.

Макрофинансовая стабильность Украины обойдется в 60-89 миллиардов долларов, а развитие секторов экономики с добавленной стоимостью займет 50 миллиардов, как и сектор обороны.

Также в Плане прописаны программы восстановления и модернизации социальной инфраструктуры и развитие культуры и спорта – на каждый сектор планируют потратить 20-35 миллиардов долларов.

Когда Украине понадобятся эти деньги

Часть из 750 миллиардов долларов – примерно 60-65 миллиардов – понадобится уже в 2022 году. Средства должны быть привлечены к программам обеспечения макрофинансовой стабильности, модернизации регионов. К слову, какую-то сумму Украине уже успели выделить.

Получить эту сумму Украина надеется следующим образом:

250-300 млрд долларов — из партнерских грантов на оборону, критическое финансирование чрезвычайного положения, восстановление жилья и других объектов, развитие инфраструктуры как части ЕС и т.д.

200-300 млрд долларов – кредиты от партнеров, которые пойдут модернизацию инфраструктуры, энергетические проекты, поддержку финансовой системы и софинансирование частных инвестиций.

250 млрд долларов — из частных инвестиций в инфраструктурные проекты, секторы с добавленной стоимостью и другие коммерчески выгодные инвестиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский разработал план по отражению россии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал его поддержать.