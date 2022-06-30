У Зеленского есть план насчет войны: Джонсон приоткрыл тайну (видео)

Британский премьер призвал Запад помогать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский разработал план по отпору рф, которая ведет полномасштабное вторжение в нашу страну вот уже 127 дней.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время брифинга в четверг, передает "Европейская правда".

По словам Джонсона, Запад должен помогать Украине, насколько сможет.

"Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение у Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась", — сказал премьер-министр Великобритании.

Кроме того британского премьер восхитили украинские военные, которые быстро учатся использовать западное оружие.

"С этим связаны поставки в Украину РСЗО, которые имеют особое значение. И я поражен тем, как украинцы эффективно учатся их использовать", — добавил премьер-министр Великобритании.

Также Джонсон отметил, что план Зеленского заключается в том, чтобы откинуть армию рф на границы, которые были до 24 февраля 2022 года.

"Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на те границы, где они были до 24 февраля 2022 года. А это именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь", — отметил Джонсон.

Читайте также: Категория Мир Джонсон обратился к западным лидерам с просьбой насчет путина В Британии считают, что российский диктатор не приедет на саммит в Индонезии

Ранее сообщалось, что Джонсон и другие лидеры "Большой семерки" открыто высмеяли президента рф владимира путина. К слову, страны G7 хотят полностью отказаться от российских нефти и газа.