Післявоєнне відновлення України коштуватиме 750 мільярдів: у Швейцарії представлено план

План відновлення розрахований на наступне десятиріччя

На конференції у швейцарському Лугано, через яку в Офісі президента виник конфлікт з прем'єром Денисом Шмигалем, було представлено план післявоєнного відновлення України на суму понад 750 млрд доларів. У нього включили 850 проєктів.

Детальна інформація про План відновлення України доступна на відповідному сайті за посиланням.

У презентації йшла мова про те, що план розрахований на 10 років (з 2023 до 2032) — його планують розділити на дві хвилі. Під час першої у 2023-2025 роках влада України хоче втілити 580 проєктів, на які знадобиться 250 мільярдів доларів.

Друга хвиля коштуватиме 400 мільярдів доларів, однак проєктів під час неї буде втілено значно менше. При цьому прогнозується, що економіка України завдяки їм зростатиме на 7% щороку.

Які проєкти пропонуються у Плані відновлення України

Найбільше коштів, згідно з Планом, піде на відновлення та модернізацію житла та інфраструктури регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії — на це знадобиться 150-250 мільярдів доларів.

Ще 120-150 мільярдів доларів піде на інтеграцію логістики з Європейським Союзом. А на енергетичну незалежність та зелений курс знадобляться 150 мільярдів доларів.

Макрофінансова стабільність України коштуватиме 60-89 мільярдів доларів, а розвиток секторів економіки з доданою вартістю забере 50 мільярдів, як і сектор оборони.

Також у Плані прописані програми відновлення та модернізації соціальної інфраструктури та розвиток культури та спорту — на кожен сектор планують витратити 20-35 мільярдів доларів.

Коли Україні знадобляться ці гроші

Частина з 750 мільярдів доларів — приблизно 60-65 мільярдів — знадобиться вже у 2022 році. Кошти мають залучити до програм забезпечення макрофінансової стабільності, модернізації регіонів. До слова, якусь суму Україні вже встигли виділити.

Отримати цю суму Україна має таким чином:

250-300 млрд доларів — з партнерських грантів на оборону, критичне фінансування надзвичайного стану, відновлення житла та інших обʼєктів, розвиток інфраструктури як частини ЄС тощо.

200-300 млрд доларів — кредити від партнерів, які підуть модернізацію інфраструктури, енергетичні проєкти, підтримку фінансової системи та співфінансування приватних інвестицій.

250 млрд доларів — з приватних інвестицій в інфраструктурні проєкти, сектори з доданою вартістю та інші комерційно вигідні інвестиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розробив план щодо відсічі росії. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав його підтримати.