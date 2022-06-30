Зеленський має план щодо війни: Джонсон відкрив таємницю (відео)

Британський прем’єр закликав Захід допомагати Україні

Президент України Володимир Зеленський розробив план щодо відсічі рф, яка веде повномасштабне вторгнення в нашу країну ось уже 127 днів.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час брифінгу у четвер, передає "Європейська правда".

За словами Джонсона, Захід має допомагати Україні, наскільки зможе.

"Я їздив в Україну перед тим, як почалася ця низка самітів, саме для того, щоб зрозуміти, яке бачення у Зеленської та української влади. І вони дійсно бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоб Україна утрималася", — сказав прем’єр-міністр Великої Британії.

Крім того, британського прем’єра захопили українські військові, які швидко вчаться використовувати західну зброю.

"З цим пов’язані поставки в Україну РСЗВ, які мають особливе значення. І я вражений тим, як українці ефективно навчаються їх використовувати", — додав прем’єр-міністр.

Також Джонсон зазначив, що план Зеленського полягає в тому, щоб відкинути армію рф на кордони, які були до 24 лютого 2022 року.

"Я вважаю, що Україна має те, що необхідно, щоб відкинути росію на ті кордони, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягти", — зазначив Джонсон.

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Раніше повідомлялося, що Джонсон та інші лідери "Великої сімки" відкрито висміяли президента росії володимира путіна. До речі, країни G7 хочуть повністю відмовитися від російських нафти та газу.