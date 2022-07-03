ЕС хочет помочь Украине огромной суммой: счет идет на сотни миллиардов

ЕС уже изучает пути финансирования восстановления Украины.

Евросоюз рассматривает возможность выделения 500 млрд евро на восстановление государства, кроме уже выделенных 9 млрд евро финпомощи.

Вопрос будет рассматриваться на донорской конференции в Лугано (Швейцария) на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Украина на конференции должна презентовать масштабный план восстановления государства. Это более двух тысяч страниц конкретных проектов в сфере инфраструктуры, инвестиций в цифровую экономику, энергетическую безопасность и независимость.

По данным издания, Евросоюз планирует взять на себя львиную долю затрат на реализацию плана. Финансовая помощь может составить более 500 млрд евро. Еврокомиссия уже приступила к поиску вариантов освоения средств. Это могут быть гранты или заимствования на рынках, типа механизма сбора средств для фонда восстановления после пандемии ЕС.

Следует отметить, что информацию о предоставлении поддержки в восстановлении Украины, изданию предоставили члены Еврокомиссии анонимно. Официальные лица сдержаны в публичных комментариях, пока война находится в активной фазе.

Конференция начнется в Лугано, уже завтра, 4 июля.

Напомним, что неделю назад Украина приобрела статус кандидата в Евросоюз. Это решение откроет государству путь к новым механизмам финансовой поддержки.