Украина получила статус кандидата в Евросоюз: что это нам дает – и как не потерять свой шанс

Эксперты в вопросах дипломатии и экономики специально для "Телеграфа" оценили европейские перспективы Украины

Все 27 стран-членов Евросоюза поддержали в четверг, 23 июня, решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС. В тот же день, чуть ранее, представители Европарламента поддержали соответствующую резолюцию. Руководство Украины уже назвало эти решение историческими и уникальными.

"Телеграф" обсудил с экспертами преимущества данного статуса и возможные проблемы на пути евроинтеграции Украины.

Событие действительно историческое

Экс-дипломат, зам.командира роты Добровольческого формирования Бориспольской городской территориальной громады №1 Вадим Трюхан уверен, что получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС – это действительно историческое событие, как и говорят украинские власти.

"Этого точно не случилось бы еще много лет, если бы Украина не доказала свою дееспособность как устойчивого государства, выдержав масштабное вторжение нацистской россии. Мы убедительно показали (и показываем) на полях военных баталий, что имеем право на свободу, европейское будущее и свой образ жизни. Многие, в первую очередь россия, коррумпированные ею иностранные политики и эксперты, даже доморощенные полезные идиоты, будут изо всех сил пытаться нивелировать значение решения Европейского Совета по этому поводу, принятое вчера в Брюсселе, – прогнозирует эксперт. – Будут приводиться аргументы вроде "Турция много десятилетий является кандидатом, но членство ей не светит", "Балканам обещали членство в ЕС, но не дают уже много лет" и т.д. Однако это – вырванные из контекста примеры".

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Той же Хорватии, получившей статус страны-кандидата в 2004 году, понадобилось всего 9 лет, чтобы в 2013-м стать полноправным членом ЕС, напоминает Вадим Трюхан.

"Причем эта страна пережила в 90-е годы кровопролитную отечественную войну за независимость, – отмечает он. – Следовательно, путь от кандидатства к членству, хоть и тернист, но не бесконечен. Если Украина обеспечит проведение необходимых реформ, соответствие Копенгагенским критериям, членство в ЕС станет реальностью уже в обозримом будущем".

Что Украине дает кандидатский статус

Вадим Трюхан обозначил главные преимущества предоставленного Украине нового статуса.

1. Закрепленная юридически принадлежность Украины к Европе.

"Никто и никогда уже не сможет опротестовать право Украины претендовать на полноправное членство в ЕС. Историческая глава сомнений касательно пути Украины закрыта раз и навсегда", – подчеркивает экс-дипломат.

2. Украина получит доступ к структурным фондам ЕС.

Та же Польша, подчеркивает Вадим Трюхан, в период кандидатства и подготовки к членству, получила более 200 млрд. евро в виде безвозвратной помощи из бюджета ЕС. За счет этих средств у наших соседей появились первоклассные дороги, мосты и другая инфраструктура.

3. Кандидатство – это рост в разы инвестиционной привлекательности всей страны.

"Украина нуждается в сотнях млрд евро инвестиций ежегодно, в ближайшие 15-20 лет. Особенно актуальна эта тема стала на фоне разрушений городов и сел, тысяч объектов критической инфраструктуры в результате вторжения россии", – подчеркивает эксперт.

4. Такой статус дает гарантию укрепления прав человека, работающие суды, закон одинаков для всех и в целом это государство, ориентированное на человека и гражданина.

"На самом деле именно мы, простые украинцы, получим больше выгод от кандидатства и в дальнейшем от членства в ЕС, – поясняет Вадим Трюхан. – А еще, и это не маловажно, теперь европейцы будут иметь больше мотивации для того, чтобы стоять вместе с нами в борьбе против варварской нацистской россии. Фактически границы Европы со вчерашнего дня были перенесены с западной границы Украины на восточную. Есть, конечно, и определенные неудобства для отдельных категорий людей. В частности, в вопросе прозрачности предпринимательской деятельности и необходимости уплачивать налоги, угрозы привлечения к ответственности за нарушение законов, обязательства соблюдать принятые обязательства и т.д. Однако эти "недостатки" являются скорее преимуществами для Украины как государства".

ЕС сделал важный жест, но обольщаться не стоит

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что мы получили, прежде всего, политическую поддержку со стороны Евросоюза.

"Это жест со стороны ЕС, демонстрирующий, что европейцы видят Украину как полноценное государство, поддерживают нас в борьбе с российским агрессором, верят в будущее нашей державы. Статус кандидата говорит о том, что у нас реально есть европерспектива. Много лет нам рассказывали, что всё хорошо, вот есть даже Соглашение об ассоциации. Но четко прописанные юридические гарантии возможного членства в ЕС мы получили именно сейчас", – отмечает эксперт.

По его словам, данный статус дает нам возможность более эффективного и интенсивного проведения реформ, послевоенного восстановления, в том числе с помощью средств ЕС.

"Отстройка Украины будет происходить именно в ракурсе критериев страны-кандидата в члены Евросоюза. Кроме всего прочего, такой статус облегчает возможность финансирования Украины со стороны ЕС. Стране-кандидату легче дают деньги. Это влияет и на имидж. Иностранные инвесторы, международные организации (в том числе финансовые) больше доверяют таким государствам", – поясняет Алексей Плотников.

В то же время, обольщаться не стоит, уверен он. Напоминая, что нам выдвинули ряд требований со стороны ЕС, невыполнение которых поставит под сомнение даже статус кандидата. Не говоря уж о полноценном членстве в Евросоюзе.

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"Речь, в частности, о реформе судебной системы, назначении руководства антикоррупционны органов, эффективная борьба с коррупцией. Эти реформы – реальные – нужны, прежде всего, нам самим, – подчеркивает Алексей Плотников. – И очень надеюсь, что они будут проведены не косметически, как у нас любят, а капитально-радикально".

Экономические проблемы и возможности

Политический и экономический эксперт Growford Institute, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отмечает, что, несмотря на определенные колебания, ЕС остается стабильной структурой. И это продемонстрировало голосование за кандидатский статус Украины и Молдовы.

"До этого были опасения, что ЕС может развалиться, тем более, что россия прилагала для этого огромные усилия. Но этого не случилось. Более того, ЕС на фоне российской агрессии против Украины, против всего демократического, цивилизованного мира осознал, как мне кажется, необходимость расширения, консолидации", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, основной проблемой ЕС является то, что в него входят страны с разным уровнем экономик. Те, у кого этот уровень высок – Германия, Франция, Италия – могут себе позволить жить в условиях Третьего энергетического пакета (с высокими тарифами). В отличие от ряда стран Восточной Европы. Потому в ЕС, поясняет Валерий Клочок, идет дискуссия касательно пересмотра директив, которые прописаны в тех же Соглашениях об ассоциации – со странами, желающими стать частью Евросоюза. Это касается и Украины. Но данные факторы указывают и на формирование одинаковых правил игры для членов ЕС, что в дальнейшем, в пока туманной перспективе, дадут толчок для мощного экономического роста.

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"И тут важно понимать, с чем Украина идет в ЕС (оставив на время за скобками фактор войны). А мы туда идем как сырьевая страна. И это для нас – огромная проблема, – считает эксперт. – Я не исключаю, что со временем мы увидим острую дискуссию между Евросоюзом и украинской властью, которая будет добиваться, чтобы в нашей стране развивались технологии, дающие возможность изготавливать товары с высокой дополнительной стоимостью. Что, безусловно, даст нам мощный экономический толчок".

Но этому, продолжает Валерий Клочок, должно предшествовать реформирование институтов украинской власти (на чём, кстати, настаивают в ЕС).

"Мы, действительно, имеем серьезные проблемы с судебной системной, с антикоррупционной вертикалью. Если эта составляющая будет улучшена, то и возможности для экономического роста будут совсем иными. Проще говоря – чем меньше будут красть, тем лучше будет развиваться страна, – поясняет Валерий Клочко. – Решив эти вопросы, можно уже переходить к выстраиванию новой экономической модели. Той самой, развивать которую помогут финансы ЕС. Для страны, получившей статус кандидата, существуют специальные программы содействия реформам. В экономической и других сферах. К тому же, мы получаем доступ к разного рода инвестиционным программам ЕС".

А что же Великобритания?

Единственной страной, вышедшей из Европейского союза, стала Великобритания. Этот уход известен как Brexit (соединение английских слов "Великобритания" и "выход"). Он состоялся 1 февраля 2020-го, а основанием стал результат консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали данное решение.

Валерий Клочок отмечает, что выход Великобритании из ЕС был на грани фола. И разделение голосов фактически 50 на 50 вызывает массу вопросов.

"Это точно не прецедент, который показывает якобы нестабильность Евросоюза. Важно понимать, что Великобритания – это страна-империя, которая имеет свое видение на собственное место в системе миропорядка. С такой экономикой и влиянием, как у нее, Великобритания претендует не на членство где-то, а на руководство чем-то, управления некими процессами. И в этом смысле идея британского премьера Бориса Джонсона касательно создания союза а-ля Балто-Черноморского – появилась не случайно. И, думаю, будет реализована", – отмечает Валерий Клочок.

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По мнению Вадима Трюхана, Великобритания вышла из ЕС не потому, что ей там было плохо. В том числе в экономическом плане. Есть, по его словам, куда более значимые причины.

"Прежде всего, это была одна из самых успешных спецопераций россии, которая последние 20 лет пытается развалить ЕС. Во-вторых, это было результатом ужасной политической ошибки тогдашнего премьера Великобритании Камерона, отнесшегося к референдуму о выходе, как к способу собственного самоутверждения, ошибочно рассчитывая на то, что с легкостью, ничего для этого не делая, выигрывает его. А в третьих, во многом первые два фактора наложились на желание части бритов, в том числе политических элит, восстановить и усилить прежнюю геополитическую роль Великобритании, как самостоятельного игрока. Более того, устроив Brexit, Лондон добился условий торговли, и сотрудничества в большинстве сферах с Евросоюзом не хуже, а в некоторых случаях даже лучше тех, которые он имел, будучи членом ЕС", – отмечает экс-дипломат.

Он акцентирует, что очереди из желающих выйти из ЕС не наблюдается. Напротив. Как минимум 6-7 государств настойчиво добиваются вступления в ЕС. Так, в настоящий момент, кроме свежеобретших статус кандидатов Украины и Молдовы, подобный имеют Турция, Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория. И очень хочет получить его Грузия. А, стало быть, мы идем верным путем.