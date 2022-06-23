В ЕС приняли историческое решение насчет Украины

В четверг, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза.

Глава государства поблагодарил европейских политиков за поддержку. Соответствующий пост президент Украины опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Европы. Благодарен Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен, а также лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", — написал президент.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Украина заплатила высокую цену за европейское будущее.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение историческим.

5-й президент Петр Порошенко уже ждет, когда Украину возьмут в НАТО.

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Бизнесмен и блогер Роман Шрайк "поблагодарил" президента рф владимира путина за статус кандидата в члены ЕС.

Ранее в Грузии обвинили украинского депутата в том, что стране не дали статус кандидата в члены ЕС. К слову, в Евросоюзе также одобрили заявку Молдовы.

Добавим, что 23 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, согласно которой россия является виновником гибели Boeing 777 рейса MH17. Самолет был сбит на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года.