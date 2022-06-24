Экономист Даниил Монин убежден, считает, что Украина находится на другом уровне экономического развития, потому кандидатство в ЕС особого энтузиазма не вызывает

Мягко говоря, без энтузиазма встретил новость про кандидатство в члены ЕС.

Ибо у меня 2 главных вопроса сразу же встают:

1) что нам это даёт?

2) какие перспективы у Украины как у государства?

Для меня это все крайне туманно. Выскажу несколько мыслей почему.

1) В Европе самая плохая налоговая система. Ее экономика стагнирует уже 13 лет. Копирование экономических практик Европы привело Украину к постоянным кризисам и к войне.

2) Я много изучал законопроектов и принятых законов, которые шли как приближение к стандартам ЕС. Ничего кроме плодения бюрократии в них нет. Сложные регуляции плодят коррупцию и дополнительные издержки бизнеса. 6 млрд бюджет по службе по контролю за качеством продуктов — это из той же оперы.

3) Я уже читаю Европейскую программу, что нам надо сделать в ближайшее будущем… И это все про 144 реформы Порошенко — много болтовни и результат равный нулю, благодаря которому народ выбрал Зеленского вместо ибо подобное реформатство у всех уже сидело в печенках… теперь нам предлагают продолжение "балета".

4) Готовьтесь, что Гетманцев в такой системе координат — это просто незаменимый человек со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.

5) Украинцы показали что их главная сущность — это Свобода. Европейская бюрократия — это про педантизм и стойло…

6) Безопасность это не про ЕС. Они и себя похоже не способны защитить. Поэтому готовы предлагать как основные варианты поделиться украинской территорией, как способ разрешения конфликта.

Может я, конечно, преувеличиваю, но мы находимся на другом уровне экономического развития и на другом уровне ментального восприятия мира. Попытка насадить чуждые нам шаблоны будут формировать общественный конфликт, при встрече с "Европейской реальностью".