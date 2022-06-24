Я бы так не радовался кандидатству Украины в ЕС - Дмитрий Ярош
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Общественный и политический деятель, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош высказался о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС:
Я знаю, что мы, украинцы, победим… Не имею в этом никакого сомнения.
Но я бы так не радовался кандидатству Украины в ЕС.
Это мертвая структура, которая "сливала" украинцев во время широкомасштабного наступления эрефии. Помните?
Для нас, украинцев, перспектива создания Балто-Черноморского Союза при участии Польши, стран Балтии, при поддержке Великобритании и США…
Франция и Германия — партнеры, но не союзники, они начали передачу вооружений и боеприпасов Украине, но вариант, что нас "подставят" эти страны в геополитической игре, очень высок.
Будем выбирать правильно союзников и партнеров! Не верим "болотным огням" импотентного европейского союза…
Наши Союзники – это Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Чехия, другие страны, которым непосредственно угрожает Кремлевская сатанинская империя.
Наша вера – это Бог, украинский народ, Вооруженные Силы Украины, наши настоящие союзники!
Победа будет за нами!
(пост на странице в Фейсбуке)
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