Общественный и политический деятель, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош высказался о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС:

Я знаю, что мы, украинцы, победим… Не имею в этом никакого сомнения.

Но я бы так не радовался кандидатству Украины в ЕС.

Это мертвая структура, которая "сливала" украинцев во время широкомасштабного наступления эрефии. Помните?

Для нас, украинцев, перспектива создания Балто-Черноморского Союза при участии Польши, стран Балтии, при поддержке Великобритании и США…

Франция и Германия — партнеры, но не союзники, они начали передачу вооружений и боеприпасов Украине, но вариант, что нас "подставят" эти страны в геополитической игре, очень высок.

Будем выбирать правильно союзников и партнеров! Не верим "болотным огням" импотентного европейского союза…

Наши Союзники – это Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Чехия, другие страны, которым непосредственно угрожает Кремлевская сатанинская империя.

Наша вера – это Бог, украинский народ, Вооруженные Силы Украины, наши настоящие союзники!

Победа будет за нами!

(пост на странице в Фейсбуке)