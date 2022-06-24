Громадський і політичний діяч, ексочільник "Правого сектору" Дмитро Ярош висловився про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС:

Я знаю, що ми, українці, переможемо… Не маю у тому жодного сумніву.

Але, я б так не тішився кандидатством України в ЄС…

Це мертва структура, яка "зливала" українців під час широкомасштабного наступу ерефії. Пам’ятаєте?

Для нас, українців, перспективою є створення Балто-Чорноморського Союзу за участі Польщі, країн Балтії, за підтримки Великобританії та США…

Франція та Німеччина — партнери, але не союзники, вони почали передачу озброєнь та боєприпасів Україні, але варіант, що нас "підставлять" ці країни у геополітичній грі, вельми високий…

Вибираймо правильно союзників і партнерів! Не вірьмо "болотяним вогням" імпотентного європейського союзу…

Наші Союзники — це Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Чехія, інші країни яким безпосередньо загрожує Кремлівська сатанинська імперія…

Наша віра — це Бог, український народ, Збройні Сили України, наші справжні союзники!

Перемога буде за нами!

(пост у Фейсбуці)