Економіст Данило Монін переконаний, що Україна перебуває на іншому рівні економічного розвитку, тому кандидатство в ЄС особливого ентузіазму не викликає

М’яко кажучи, без ентузіазму зустрів новину про кандидатство у члени ЄС.

Тому у мене 2 головних питання відразу ж виникають:

1) Що це нам дає?

2) Які перспективи в України як у держави?

Для мене це все дуже туманно. Висловлю кілька думок чому.

1) У Європі найгірша податкова система. Її економіка стагнує вже 13 років. Копіювання економічних практик Європи призвело Україну до постійних криз та війни.

2) Я багато вивчав законопроєктів та ухвалених законів, які йшли як наближення до стандартів ЄС. Нічого, крім плодіння бюрократії, у них немає. Складні регуляції плодять корупцію та додаткові витрати бізнесу. 6 млрд бюджет по службі з контролю за якістю продуктів — це з тієї ж опери.

3) Я вже читаю Європейську програму, що нам треба зробити в найближчому майбутньому… І це все про 144 реформи Порошенка — багато балаканини і результат рівний нулю, завдяки якому народ вибрав Зеленського замість, бо подібне реформатство у всіх уже сиділо в печінках… тепер нам пропонують продовження "балету".

4) Готуйтеся, що Гетьманцев у такій системі координат — це просто незамінна людина з усіма обставинами, що з цього випливають.

5) Українці показали, що їхня головна сутність — це Свобода. Європейська бюрократія — це про педантизм та стійло.

6) Безпека це не про ЄС. Вони і схоже не здатні захистити. Тому готові пропонувати як основні варіанти поділитися українською територією як спосіб вирішення конфлікту.

Може я, звичайно, перебільшую, але ми знаходимося на іншому рівні економічного розвитку та на іншому рівні ментального сприйняття світу. Намагання насадити чужі нам шаблони формуватимуть суспільний конфлікт, під час зустрічі з "Європейською реальністю".