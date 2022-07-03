ЄС хоче допомогти Україні величезною сумою: рахунок йде на сотні мільярдів

ЄС вже вивчає шляхи фінансування відновлення України.

Євросоюз розглядає можливість виділення 500 млрд євро на відбудову держави, крім вже виділених 9 млрд євро фіндопопомоги.

Питання розглядатиметься на донорській конференції в Лугано (Швейцарія) цього тижня, повідомляє Bloomberg.

Україна на конференції має презентувати масштабний план відновлення держави. Це більше двох тисяч сторінок конкретних проєктів у сфері інфраструктури, інвестицій у цифрову економіку та енергетичну безпеку і незалежність.

За даними видання, Євросоюз планує взяти на себе левову частку витрат на реалізацію плану. Фінансова допомога може сягнути понад 500 млрд євро. Єврокомісія вже почала пошук варіантів освоєння коштів. Це можуть бути гранти або запозичення на ринках, на кшталт механізму збору коштів для фонду відновлення після пандемії ЄС.

Слід зазначити, що інформацію про надання підтримки у відбудові України, виданню надали члени Єврокомісії анонімно. Офіційні особи стримані у публічних коментарях, доки війна має активну фазу.

Конференція почнеться у місті Лугано, вже завтра, 4 липня.

Нагадаємо, що тиждень тому Україна набула статусу кандидата в Євросоюз. Це рішення відкриє державі шлях до нових механізмів фінансової підтримки.