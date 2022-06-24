ЄС вирішив дати Україні ще кілька мільярдів євро

Ці гроші Україна має отримати вже цього року

Європейський Союз надасть Україні ще 9 мільярдів євро допомоги. Таке рішення ухвалила Європейська Рада, зазначивши, що ці кошти наша країна отримає вже цього року.

Про це у п'ятницю, 24 червня, повідомила канцелярія прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького у Twitter.

"Цей історичний момент і мова сьогоднішніх висновків довгий час відкидалися. Ми змінили це з багатьма країнами. Україна перебуває в стані війни, і їй нічим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу", — заявив Моравецький.

Як передає "Європейська правда", таке рішення ухвалили Єврорада за підсумками саміту 24 червня. Єврокомісія має невдовзі представити пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги розміром у 9 мільярдів євро.

Крім того, Європейську Комісію закликали подати пропозиції щодо підтримки ЄС розбудови України. Це має відбуватися у співпраці з міжнародними партнерами, організаціями та експертами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 червня усі 27 країн-членів Євросоюзу підтримали рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС. Того ж дня, трохи раніше, представники Європарламенту підтримали відповідну резолюцію. Керівництво України вже назвало ці рішення історичними та унікальними.