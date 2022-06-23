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"Майбутнє України — в ЄС": реакція українців на набуття статусу кандидата у члени Євросоюзу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 23 червня 2022, 22:12
Володимир Зеленський

У ЄС ухвалили історичне рішення щодо України

У четвер, 23 червня, президент України Володимир Зеленський відреагував на набуття Україною статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Глава держави подякував європейським політикам за підтримку. Відповідний пост президент України опублікував у своєму мікроблозі у Twitter.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статусу кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та Європи. Вдячний Шарлю Мішелю та Урсулі фон дер Ляйєн, а також лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", — написав президент.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що Україна заплатила високу ціну за європейське майбутнє.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав це рішення історичним.

5-й президент Петро Порошенко вже чекає, коли Україну візьмуть до НАТО.

Бізнесмен і блогер Роман Шрайк "подякував" президенту росії володимиру путіну за статус кандидата в члени ЄС.

Раніше у Грузії звинуватили українського депутата в тому, що країні не надали статусу кандидата в члени ЄС. До речі, у Євросоюзі також схвалили заявку Молдови.

Додамо, що 23 червня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, згідно з якою росія є винуватцем загибелі Boeing 777 рейсу MH17. Літак було збито на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року.

Теги:
#Україна #Віталій Кличко #Євросоюз #Володимир Зеленський