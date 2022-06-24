ЕС решил дать Украине еще несколько миллиардов евро

Деньги Украина должна получить уже в этом году

Европейский Союз предоставит Украине еще 9 миллиардов евро помощи. Такое решение принял Европейский Совет, отметив, что эти средства наша страна получит уже в этом году.

Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.

"Этот исторический момент и язык сегодняшних выводов долгое время отвергались. Мы изменили это со многими странами. Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро на помощь", — заявил Моравецкий.

Как передает "Европейская правда", такое решение было принято Евросоветом по итогам саммита 24 июня. Еврокомиссия должна предложить предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 9 миллиардов евро.

Кроме того, Европейскую Комиссию призвали подать предложения по поддержке ЕС развития Украины. Это должно происходить в сотрудничестве с международными партнерами, организациями и экспертами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 июня все 27 стран-членов Евросоюза поддержали решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС. В тот же день, несколько раньше, представители Европарламента поддержали соответствующую резолюцию. Руководство Украины уже назвало эти решения историческими и уникальными.