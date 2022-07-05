Україна подала заявку на вступ до великої міжнародної організації: подробиці

Україна активно працює над залученням міжнародних коштів і досвід до відбудови держави

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав заявку на вступ України до Організації економічного співробітництва та розвитку. Сталося це на конференції в швейцарському Лугано, де обговорюють План відновлення України.

"Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні — сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення", — наголосив Шмигаль.

Організація економічного співробітництва та розвитку об'єднує 37 найбільш економічно розвинених країн світу. Це консультативний орган, який допомагає урядам визначити стратегії у вирішенні глобальних проблем та підписувати угоди між країнами.

Раніше ОЕСР створив координаційний офіс з підтримки України.

За словами генсека організації Матіас Корманн, підхід ОЕСР щодо України спирається на наступні принципи: лідерство України у процесі відновлення, співпраця та координація всіх міжнародних партнерів на основі найкращих практик, оцінок та стандартів, обмін досвідом та керування фінансами.

"Зрозуміло, що буде величезна потреба в інвестиціях в інфраструктуру, величезна потреба у фінансах, керуванні ними відповідно до скоординованого плану дій", — сказав Корманн.

Коментуючи подану заявку на вступ до ОЕСР, Денис Шмигаль зазначив, що сподівається на якнайшвидше приєднання до організації.

"Україна поділяє всі цілі та цінності Організації та прагне приєднатися до неї якнайшвидше. Членство України в ОЕСР є одним із наріжних каменів успішного відновлення та розвитку України", — сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що напередодні поїздки у Швейцарію Офіс президента посварився з прем'єром Шмигалем через склад делегації.