Тюрьма за выезд из Украины: чего ждать от нашумевшего законопроекта для военнообязанных

О сроках принятия документа пока ничего не известно

Верховная Рада отправила на доработку нашумевший законопроект, которым хотят обязать мужчин, находящихся за границей вернуться в Украину во время военного положения.

Как спрогнозировал военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Сегодня", парламент будет обсуждать меры наказания для тех военнообязанных, кто не вернулся в Украину в период мобилизации.

"Суть документа останется – невозвращение в Украину будет чревато уголовной ответственностью. Сказать, когда он будет принят – сложно", — сказал он.

По его словам, в "Законе об обороне" есть норма о том, что все военнообязанные во время военного положения должны явиться в военкомат, чтобы обновить данные о себе. Естественно, что для того, чтобы прийти в военкомат, им надо находиться на территории Украины.

Жданов говорит, что пока не ясно, что именно хотят изменить нардепы в тексте законопроекта, однако напомнил, что в текущей его редакции предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, если военнообязанные не вернулся в Украину в течение 15 суток после объявления военного положения.

В настоящее время соответствующий законопроект не был принят.

Как сообщалось ранее, 1 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде, согласно которым призванные на военную службу военнообязанные больше не будут получать среднемесячную зарплату по основному месту работы.