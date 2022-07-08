Военно-врачебная комиссия: каких врачей нужно проходить и можно ли обжаловать их выводы

Если призывник не согласен с выводами врачей, он может обратиться в суд

В Украине продолжается вторая волна мобилизации, а значит, потенциальных призывников могут вызвать в военкомат с просьбой пройти военно-врачебную комиссию. По ее завершению определяется степень годности лица к военной службе.

Процедура прохождения врачебной комиссии для призывников прописана в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. "Телеграф" выяснил, каких врачей нужно проходить, на основании чего военкоматы делают вывод и можно ли его обжаловать.

Каких врачей должен пройти призывник

Во время военно-врачебной комиссии каждый мужчина призывного возраста должен пройти осмотр у хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, окулиста, отоларинголога (ЛОР), стоматолога, дерматолога, а при наличии медицинских показаний дополнительно назначают осмотр у врачей других специальностей.

Кроме того, назначается ряд анализов, в частности, анализ крови, анализ мочи, анализы на ВИЧ, антиген к вирусу гепатита "В" (HBsAg), антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW). Определяется группа крови и резус-фактор, проводится флюорографическое обследование органов грудной клетки, просматривается календарь профилактических прививок, проводится ЭКГ, а лицам 40+ измеряют внутриглазное давление и исследуют кровь на сахар.

Какими могут быть выводы военно-врачебной комиссии

После прохождения всех врачей и сдачи анализов, работники ВВЛ изучают медицинские документы, а также прорабатывают данные из поликлиник и лечебных учреждений, где числился призывник, а затем принимают окончательное решение о пригодности/непригодности к службе в армии.

По состоянию здоровья комиссия выносит одно из постановлений:

пригодный к военной службе по графам ОДО "А" 1-11;

временно непригоден к военной службе — требует лечения (указывается срок);

подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

В случае временной непригодности комиссия должна указать срок, необходимый для полного восстановления организма призывника (но он может быть не более 1 года), а в случае полной непригодности — снимают с военного учета с занесением этой информации в военный билет.

Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

Бывают случаи, когда военнообязанные мужчины не согласны с выводами медицинского осмотра в военном комиссариате. В таком случае, согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, результаты можно обжаловать двумя путями:

В Центральной военно-врачебной комиссии (подпункт 2.4.10 пункта 2.4 главы 2 раздела I Положения ).

Постановления также могут быть обжалованы в судебном порядке (п.п. 2.3.5 п. 2.3 главы 2 раздела I Положения ).

"В спорных вопросах, связанных с несогласием призывника с выводами врачей, которые привлекаются к медицинскому осмотру призывников, вопросам контроля за объективностью выводов врачей по решению штатной ВВК призывник может быть направлен на контрольное обследование в военное лечебное учреждение", — отмечается в документе.

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