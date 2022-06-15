"Белый билет" во время военного положения: при каких болезнях выдают и освобождает ли он от мобилизации

Выдавать такие билеты могут и при сколиозе, однако пригодность к службе в армии зависит от степени заболевания

Так называемый "белый билет" может освобождать от мобилизации во время военного положения, однако это касается только определенных категорий. При этом граждане, имеющие проблемы со здоровьем, могут получить специальную отметку в военном билете.

"Телеграф" выяснил, какие граждане могут получить "белый билет", а также список наиболее распространенных болезней, при которых не берут в армию.

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Следует отметить, что "белым билетом" в народе называют обычный военный билет, в котором указано про непригодность к службе в армии. Некоторые категории граждан могут быть признаны ограничено непригодными.

Как получить "белый билет"

"Белый билет" выдают после полного медицинского обследования, данные о котором утверждается специальной военно-врачебной комиссией.

Какие есть категории "белых билетов"

Категория "В" (ограниченная пригодность) — такие граждане считаются ограниченно пригодными к военной службе. Это означает, что в мирное время им может быть противопоказана служба в армии, а в военное время их могут мобилизовать.

— такие граждане считаются ограниченно пригодными к военной службе. Это означает, что в мирное время им может быть противопоказана служба в армии, а в военное время их могут мобилизовать. Категория "Г" (временная непригодность) — означает, что граждане не подлежат военной службе временно. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев.

— означает, что граждане не подлежат военной службе временно. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев. Категория "Д" (полная непригодность) — лица, полностью освобожденные от службы в армии по состоянию здоровья.

Самые распространенные заболевания, с которыми не берут в армию

К таким болезням относятся: сколиоз, плоскостопие, артроз суставов, проблемы со зрением или слухом, гипертония, хронический панкреатит, язва желудка, сахарный диабет, бронхиальная астма, СПИД. Также от призыва освобождаются граждане, у которых отсутствуют пальцы (палец) на кистях (рук или ног), или имеющие психические отклонения.

Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли выехать за границу, имея на руках "белый билет".