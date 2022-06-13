С каким "белым билетом" точно не заберут на войну: ответ адвоката

Так называемых "белых билетов" есть три вида и только один из них дает официальное право не нести службу в армии

Наличие "белого билета" у мужчин призывного возраста вовсе не означает, что их не могут вызвать в военкоматы или даже мобилизовать. Все потому, что видов таких военных билетов несколько и только один из них дает возможность избежать службы в силовых структурах.

В комментарии "Телеграфу" это объяснил адвокат с более чем 12-летним стажем Дмитрий Циплицкий.

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По словам адвоката, категорий "белых билетов" есть три:

Категория "В" (ограниченная пригодность) — такие граждане считаются ограниченно пригодными к военной службе. Это означает, что в мирное время им может быть противопоказана служба в армии, а в военное время их могут мобилизовать. К этой категории относят граждан, которые на момент обследования могли иметь кишечные или вирусные инфекционные болезни, заболевания ЦНС, гельминтозы, педикулез, или последствия инфекционных и паразитарных болезней.

— такие граждане считаются ограниченно пригодными к военной службе. Это означает, что в мирное время им может быть противопоказана служба в армии, а в военное время их могут мобилизовать. К этой категории относят граждан, которые на момент обследования могли иметь кишечные или вирусные инфекционные болезни, заболевания ЦНС, гельминтозы, педикулез, или последствия инфекционных и паразитарных болезней. Категория "Г" (временная непригодность) — означает, что граждане не подлежат военной службе временно. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев. В эту категорию входят лица, у которых были острые хронические заболевания, травмы, операции, повреждения опорно-двигательного аппарата.

— означает, что граждане не подлежат военной службе временно. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев. В эту категорию входят лица, у которых были острые хронические заболевания, травмы, операции, повреждения опорно-двигательного аппарата. Категория "Д" (полная непригодность) — лица, полностью освобожденные от службы в армии по состоянию здоровья. Речь может идти про перенесенный туберкулез тяжелой степени, ВИЧ, сифилис, опухоли, тяжелую степень сахарного диабета, шизофрению, эпилепсию, умственную недостаточность, серьезные проблемы со слухом или зрением, бронхиальную астму, язву органов желудочно-кишечного тракта, отсутствие верхних или нижних конечностей, отсутствие жизненно важных органов. Такой билет также могут выдавать наркозависимым.

Так что, по словам юриста, во время военного положения первые две категории — ограниченно пригодные и временно непригодные — могут быть призваны на службу во время мобилизации. Что касается последней категории, то полностью непригодные лица снимают с военного учета, соответственно воевать без их желания таких лиц отправить не могут.

Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли уехать за границу, имея на руках "белый билет".