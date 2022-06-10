Зачем граждан с "белым билетом" вызывают в военкоматы: ответ юриста

Как правило, непригодных или частично пригодных к службе в армии вызывают в военкомат для уточнения данных

В Украине идет вторая волна мобилизации — в ряды армии призывают тех, кто служил до 2014 года и проходил службу по контракту. Однако повестки могут приходить и другим гражданам и даже тем, кто имеет так называемый "белый билет".

Юрист компании "Миллер" Андрей Новак объяснил, почему снятых с военного учета граждан могут вызвать в военкоматы.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Эксперт отметил, что под "белым билетом" подразумевается такой военный билет, в котором указано о полной или частичной непригодности для службы в армии. Во время военного положения, которое в Украине было введено после российского вторжения, мобилизации не подлежат исключительно полностью непригодные для военной службы, а вот частично годные могут быть мобилизованы.

Очень часто повестку лицам с "белым билетом" выдают, чтобы уточнить данные относительно военнообязанного, а не сразу забирать в ряды армии, поэтому в военкомат нужно появляться.

Читайте также: Категория Украина Мобилизация в Украине: чего ждать от третьей волны Юрист объяснил нюансы волн мобилизации в Украине

Юрист добавил, что медицинская комиссия в военкомате окончательно ставит все на свои места, а по ее завершению в военном билете указывают про пригодность/непригодность к несению военной службы. Вариантов обозначений может быть четыре:

пригоден;

ограниченно пригоден к военной службе;

непригоден к несению службы в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время;

полностью непригоден, снят с военного учета.

Последнюю категорию граждан просят брать с собой документы, подтверждающие снятие с учета военнообязанных. Это поможет избежать лишних вопросов и недоразумений.

Как сообщал "Телеграф" ранее, выехать из Украины за границу во время войны могут граждане с "белым билетом", но только при полной непригодности к военной службе со снятием с учета военнообязанных. Другие категории "белого билета" не дают мужчинам права пересекать границу Украины.