Навіщо громадян з "білим квитком" викликають до військкоматів: відповідь юриста

Як правило, непридатних чи частково придатних до служби в армії викликають до військкоматів для уточнення даних

В Україні триває друга хвиля мобілізації — до лав армії призивають тих, хто служив до 2014 року та проходив службу за контрактом. Однак, повістки можуть приходити й іншим громадянам й навіть тим, хто має так званий "білий квиток".

Юрист компанії "Міллер" Андрій Новак пояснив, чому знятих з військового обліку громадян можуть викликати до військкоматів.

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Експерт зазначив, що під "білим квитком" мається на увазі такий військовий квиток, у якому вказано про повну чи часткову непридатність для служби в армії. Під час воєнного стану, який в Україні ввели після російського вторгнення, під мобілізацію не підлягають виключно повністю непридатні для військової служби, а от частково придатних можуть мобілізувати.

Дуже часто повістку особам з "білим квитком" видають, щоб уточнити дані щодо військовозобов'язаного, а не одразу забирати до лав армії, тому до військкомату треба з'являтися.

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Юрист додав, що медична комісія у військкоматі остаточно ставить все на свої місця, а по її завершенню у військовому квитку вказують про придатність/непридатність до несення військової служби. Варіантів позначень можуть бути чотири:

придатний;

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до несення служби у мирний час, проте обмежено придатний у воєнний час;

повністю непридатний, знятий з воєнного обліку.

Останню категорію громадян просять брати з собою документи, які підтверджують зняття з обліку військовозобов'язаних. Це допоможе уникнути зайвих запитань та непорозумінь.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, виїхати з України за кордон під час війни можуть громадяни з "білим квитком", але лише за умови повної непридатності до військової служби зі зняттям з обліку військовозобов'язаних. Інші категорії "білого квитка" не дають чоловікам права перетинати кордон України.