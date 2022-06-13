З яким "білим квитком" точно не заберуть на війну: відповідь адвоката

Так званих "білих квитків" є три види і лише один з них дає офіційне право не нести службу в армії

Наявність "білого квитка" у чоловіків призовного віку зовсім не означає, що їх не можуть викликати до військкоматів, чи навіть мобілізувати. Все тому, що видів таких військових квитків є декілька і лише один з них дає можливість уникнути служби в силових структурах.

У коментарі "Телеграфу" це пояснив адвокат з понад 12-річним стажем Дмитро Ципліцький.

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За словами адвоката, категорій "білих квитків" є три:

Категорія "В" (обмежена придатність) – такі громадяни вважаються обмежено придатними до військової служби. Це означає, що у мирний час їм може бути протипоказана служба в армії, а от у воєнний час їх можуть мобілізувати. До цієї категорії відносять громадян, які на момент обстеження могли мати кишкові або вірусні інфекційні хвороби, захворювання ЦНС, гельмінтози, педикульоз, або наслідки інфекційних та паразитарних хвороб.

– такі громадяни вважаються обмежено придатними до військової служби. Це означає, що у мирний час їм може бути протипоказана служба в армії, а от у воєнний час їх можуть мобілізувати. До цієї категорії відносять громадян, які на момент обстеження могли мати кишкові або вірусні інфекційні хвороби, захворювання ЦНС, гельмінтози, педикульоз, або наслідки інфекційних та паразитарних хвороб. Категорія "Г" (тимчасова непридатність) – означає, що громадяни не підлягають військовій службі тимчасово. Залежно від серйозності захворювання відстрочку можуть давати від 6 до 12 місяців. В цю категорію входять особи, які мали гострі хронічні захворювання, травми, операції, пошкодження опорно-рухового апарату.

– означає, що громадяни не підлягають військовій службі тимчасово. Залежно від серйозності захворювання відстрочку можуть давати від 6 до 12 місяців. В цю категорію входять особи, які мали гострі хронічні захворювання, травми, операції, пошкодження опорно-рухового апарату. Категорія "Д" (повна непридатність) – особи, які повністю звільнені від служби в армії за станом здоров'я. Мова може йти про перенесений туберкульоз важкого ступеня, ВІЛ, сифіліс, пухлини, важка ступінь цукрового діабету, шизофренія, епілепсія, розумова недостатність, серйозні проблеми зі слухом чи зором, бронхіальна астма, виразка органів шлунково-кишкового тракту, дефекти розвитку або повня відсутність верхніх чи нижніх кінцівок, відсутність життєво важливих органів. Такий квиток також можуть видавати наркозалежним.

Отож, за словами юриста, під час воєнного стану перші дві категорії — обмежено придатні й тимчасово непридатні — можуть бути призвані на службу під час мобілізації. Що стосується останньої категорії, то повністю непридатних осіб знімають з військового обліку, відповідно воювати без їх бажання таких осіб відправити не можуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можна виїхати за кордон, маючи на руках "білий квиток".