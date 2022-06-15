"Білий квиток" під час воєнного стану: при яких хворобах видають та чи звільняє він від мобілізації

Видавати такі квитки можуть й при сколіозі, однак придатність до служби в армії залежить від ступеня захворювання

Так званий "білий квиток" може звільняти від мобілізації під час воєнного стану, однак це стосується лише певних категорій. Однак, громадяни, які мають проблеми зі здоров'ям можуть отримати спеціальну позначку у військовому квитку.

"Телеграф" з'ясував, які громадяни можуть отримати "білий квиток", а також перелік найпоширеніших хвороб, при яких не беруть до армії.

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Варто зазначити, що "білим квитком" у народі називають звичайний військовий квиток, у якому вказано про непридатність до служби в армії. Деякі категорії громадян можуть бути визнані обмежено придатними.

Як отримати "білий квиток"

"Білий квиток" видають після повного медичного обстеження, дані про яке затверджується спеціальною військово-лікарською комісією.

Які є категорії "білих квитків"

Категорія "В" (обмежена придатність) – такі громадяни вважаються обмежено придатними до військової служби. Це означає, що у мирний час їм може бути протипоказана служба в армії, а от у воєнний час їх можуть мобілізувати.

– такі громадяни вважаються обмежено придатними до військової служби. Це означає, що у мирний час їм може бути протипоказана служба в армії, а от у воєнний час їх можуть мобілізувати. Категорія "Г" (тимчасова непридатність) – означає, що громадяни не підлягають військовій службі тимчасово. Залежно від серйозності захворювання відстрочку можуть давати від 6 до 12 місяців.

– означає, що громадяни не підлягають військовій службі тимчасово. Залежно від серйозності захворювання відстрочку можуть давати від 6 до 12 місяців. Категорія "Д" (повна непридатність) – особи, які повністю звільнені від служби в армії за станом здоров'я.

Найпоширеніші захворювання, з якими не беруть в армію

До таких хвороб належать: сколіоз, плоскостопість, артроз суглобів, проблеми із зором або слухом, гіпертонія, хронічний панкреатит, виразка шлунка, цукровий діабет. бронхіальна астма, СНІД. Також від призову звільняються громадяни, у яких відсутні пальці (палець) на кистях (рук або ніг), які сильно заїкаються, мають психічні відхилення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можна виїхати за кордон, маючи на руках "білий квиток".