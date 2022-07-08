Військово-лікарська комісія: яких лікарів треба проходити та чи можна оскаржити їх висновки

Якщо призовник не згоден із висновками лікарів, то він може звернутися до суду

В Україні триває друга хвиля мобілізації, а отже потенційних призовників можуть викликати до військкоматів з проханням пройти військово-лікарську комісію. По її завершенню визначається ступінь придатності особи до військової служби.

Процедура проходження лікарської комісії для призовників прописана у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. "Телеграф" з'ясував, яких лікарів треба проходити, на підставі чого військкомати роблять висновок та чи можна його оскаржити.

Яких лікарів має пройти призовник

Під військово-лікарської комісії кожен чоловік призовного віку має пройти огляд у хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, окуліста, отоларинголога (ЛОР), стоматолога, дерматолога, а за наявності медичних показань додатково призначають огляд у лікарів інших спеціальностей.

Крім того, призначається низка аналізів, зокрема, аналіз крові, аналіз сечі, аналізи на ВІЛ, антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW). Визначається група крові та резус-фактор, проводиться флюорографічне обстеження органів грудної клітки, переглядається календар профілактичних щеплень, проводиться ЕКГ, а особам 40+ вимірюють внутрішньоочний тиск та досліджують кров на цукор.

Якими можуть бути висновки військово-лікарської комісії

Після проходження усіх лікарів та здачі аналізів, працівники ВКЛ вивчають медичні документи, а також опрацьовують дані з поліклінік та лікувальних закладів, де рахувався призовник, а вже потім ухвалюють остаточне рішення про придатність/непридатність до служби в армії.

За станом здоров'я комісія виносить одну з постанов:

придатний до військової служби за графами ТДВ "А" 1−11;

тимчасово непридатний до військової служби — потребує лікування (вказується термін);

підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

У випадку тимчасової непридатності комісія має вказати термін, який потрібен для повного відновлення організму призовника (але він може бути не більше 1 року), а у випадку повної непридатності — особу знімають з військового обліку із занесення цієї інформації у військовий квиток.

Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Трапляються випадки, коли військовозобов'язані чоловіка не згодні з висновками медичного огляду у військовому комісаріаті. У такому разі, згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, результати можна оскаржити двома шляхами:

У Центральній військово-лікарській комісії (підпункт 2.4.10 пункту 2.4 глави 2 розділу I Положення).

Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку (п.п. 2.3.5 п. 2.3 глави 2 розділу І Положення).

"У спірних питаннях, пов’язаних із незгодою призовника з висновками лікарів, які залучаються до медичного огляду призовників, питаннях контролю за об'єктивністю висновків лікарів за рішенням штатної ВЛК призовник може бути направлений на контрольне обстеження у військовий лікувальний заклад", — зазначається у документі.

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