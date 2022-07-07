Вручення повісток прямо посеред вулиці: адвокат пояснив, чи це законно і чи можна оскаржити

Повістки мають право вручати лише уповноважені особи, а не поліція

Останнім часом в українських стало значно більше випадків, коли чоловікам призовного віку вручають повістки до військового комісаріату не у їх домівках, а посеред вулиці — на зупинках, заправках, блокпостах. Громадяни вважають, що такий спосіб вручення документа є незаконним.

У законності чи незаконності вручення повісток у громадських місцях розібралася українська служба DW разом з адвокатом Станіславом Борисом.

Вручення повісток на зупинках, заправках, блокпостах — законно чи ні?

За словами адвоката, який з 24 лютого дає консультації щодо юридичних аспектів мобілізації, повістку чоловікам призовного віку можуть вручати у громадських місцях. Вся річ у тому, що у законодавстві не передбачено конкретного місця вручення цього документу, тому представники військкоматів можуть видавати їх де завгодно.

Інша річ у тому, за словами Станіслава Бориса, як ця повістка виписана.

"Правильним би було чисто юридично, щоб повістка була виписана в комплектувальному центрі на конкретну людину і безпосередньо їй вручена. Але не можна сказати, що це порушення, яке дозволяє людині не прийти до військкомату", — відзначає юрист.

Чи можна оскаржити повістку?

Якщо повістка до військового комісаріату оформлена належним чином із зазначенням куди, коли й навіщо особа має з'явитися, то такий документ важко оскаржити у судовому порядку. Однак, якщо повістка написана з помилками і в ній відсутня дата/час/місце, куди чоловік призовного віку має прибути, то такий документ оскарженню підлягає.

Юрист наголосив, що вручати повістки мають право співробітники військкоматів, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств і установ. А от співробітники поліції та представники територіальної оборони самі цього робити не можуть.

"Якщо повістка вручена неуповноваженою особою чи містить не всі необхідні реквізити, аргументи з цього приводу можна надавати в суді в разі притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності", — зазначив Станіслав Борис.

Що загрожує тим, хто ухиляється?

За неявку у військкомат для проходження лікарської комісії загрожує штраф у розмірі до 3400 гривень.

Якщо ж військовозобов'язаний визнаний придатним, але ухиляється від служби — загрожує кримінальна відповідальність, можливе покарання — від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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