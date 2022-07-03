Вручення повісток по телефону: чи це законно і чи можна ігнорувати дзвінок

Чи можна ігнорувати дзвінки з військкоматів

В Україні після початку повномасштабного вторгнення росії було введено воєнний стан, а після оголошено загальну мобілізацію. Багато військовозобов’язаних після цього почали отримувати повістки, які в таких умовах можуть бути видані в будь-якому місці, а деякі отримали повідомлення телефоном.

Як пояснюють фахівці Асоціації працівників України, вручення повістки телефоном в українському законодавстві не передбачено, проте ігнорувати такий дзвінок не можна.

Вони зазначають, що дзвінок про виклик у військкомат не вважається належним врученням повістки, оскільки вона видається особисто під підпис. Втім, в умовах воєнного стану багато конституційних прав українців були обмежені, а зобов’язання щодо захисту України були виведені в основний пріоритет.

Таким чином, у разі дзвінка з військкомату військовозобов’язаному варто відвідати його та отримати повістку, оскільки через обмежене функціонування судової системи у воєнний час оскаржити такі дії практично неможливо.

Як повідомлялося раніше, низка категорій військовозобов’язаних після призову на військову службу можуть отримати право на демобілізацію, втім, юристи попереджають, що у разі призову піти зі служби не так вже й просто.